Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Skorzystamy wszyscy

" Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m sześc. nowych zasobów gazu ziemnego . Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski " - poinformował prezes PKN Orlen we wtorek na Twitterze.

Zdaniem specjalistów spółki, złoża mogą być one jeszcze większe, co mają potwierdzić kolejne prace wykonane na tym terenie.

Jak dodano, potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4.

Orlen zaznaczył, że otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc. gazu, włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka, podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.