Orlen wprowadza zniżki dla żołnierzy WOT. Prof. Simon: smutna, polska rzeczywistość

14 kwietnia w siedzibie MON, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wraz z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem podpisali specjalne porozumienie, które wprowadza program lojalnościowy dla żołnierzy WOT, dający im zniżki na paliwo na wszystkich stacjach Orlenu.

Czytaj też: Odmrażanie gospodarki nie tak szybko

"Wojska Obrony Terytorialnej bardzo aktywnie wspierają Polaków w walce z koronawirusem, dlatego uruchomiliśmy specjalny program lojalnościowy, dzięki któremu terytorialsi uzyskają zniżki na paliwo na stacjach Orlen. Tylko wspólnie możemy stawić czoło pandemii" - twierdzi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"To podziękowanie za służbę dla Polski, łączenie pracy i życia rodzinnego ze służbą wojskową" – czytamy z kolei w komunikacie resortu obrony.

Obejrzyj: Mandat za brak maseczki. Znamy kwoty

W rozmowie z money.pl rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska nie potrafiła odpowiedzieć, czy program lojalnościowy dla żołnierzy wojsk terytorialnych to inicjatywa ministra Błaszczaka, czy może prezesa Obajtka. Jednak porozumienie podpisano w siedzibie MON, co sugeruje, że to resort był inicjatorem akcji, więc zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, czy zamierza negocjować z Orlenem wprowadzenie programu lojalnościowego dla medyków.

Zapytaliśmy też, czy przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego oraz ratownictwa medycznego nie zasługują na podobne wyróżnienie, ponieważ częstokroć nie mogą łączyć życia rodzinnego z pracą w służbie zdrowia przez ryzyko zarażenia koronawirusem. Co więcej, walczą o to, co najważniejsze – czyli życie i zdrowie Polaków, co również jest służbą dla Polski, a jednak ich specjalny program lojalnościowy na stacjach Orlen nie dotyczy.

Na odpowiedź resortu zdrowia wciąż czekamy. Podobne pytanie zadaliśmy prof. Krzysztofowi Simonowi, dolnośląskiemu wojewódzkiemu konsultantowi do spraw chorób zakaźnych.

- Mam jednoznaczne zdanie, zarabiamy słabo lub bardzo słabo, ale nie musimy czekać na niczyje zlitowanie. Będzie nas stać na zapłacenie tego paliwa i nie musimy żebrać u jakichkolwiek władz, żeby nam cokolwiek obniżyła – stwierdził prof. Simon.

Dopytaliśmy, czy nie czuje zażenowania lub po prostu, czy środowisku medyków nie jest przykro, gdy widzi podpisanie specjalnego porozumienia, które wspiera żołnierzy WOT i jednocześnie nie wspomina o jakichkolwiek ulgach dla tych, którzy z koronawirusem walczą na pierwszej linii frontu.

- Jest to irytujące i drażni mnie to. Jest to nasza smutna, polska rzeczywistość. Służba zdrowia nie musi prosić o zmiłowanie, żebrać u władz. Da sobie radę. To jest skandal, ale w takim kraju żyjemy. Najważniejsze są wojska terytorialne, a nie służba zdrowia - powiedział nam prof. Krzysztof Simon.

- Medycy na pewno nie zniżą się do tego, by prosić kogokolwiek o zniżki, jakoś do pracy w czasie epidemii dojedziemy. Być może Wojska Ochrony Terytorialnej mają nas chronić, więc potrzebują częściej dojeżdżać do pacjentów w ciężkim stanie i by chronić nasze szpitale – skwitował ironicznie prof. Simon.

Strażacy i terytorialsi

Nie tylko żołnierze obrony terytorialnej, zwani terytorialsami, są objęci specjalnym programem lojalnościowym i mogą tankować taniej na stacjach Orlenu. W rozmowie z money.pl rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska sama pochwaliła się, że podobnym programem objęci są już strażacy.

Tym bardziej więc dziwi, że wciąż na zniżki nie mogą liczyć przedstawiciele zawodów medycznych. Jednak tego przedstawicielka Orlenu już nie skomentowała. Dodała jedynie, że paliwo tanieje dla wszystkich, bo Orlen obniża ceny.

Czytaj również: Preferencyjne zasiłki z ZUS dla służby zdrowia

Podkreślmy, że ropa na światowych rynkach osiąga rekordowo niskie ceny. Mimo że jest kontraktowana w dolarach (Orlen, jak i inne koncerny kupują zapasy w amerykańskiej walucie), które to ostatnio podrożały, i tak cena ropy jest na tyle niska, że obniżka paliw jest formalnością, a nie łaską.

Rzeczniczka PKN Orlen obiecała również, że przedstawiciele biura prasowego spółki odniosą się do pytań, które kilka godzin przed opublikowaniem artykułu wysłaliśmy poprzez e-mail. Wciąż czekamy na odpowiedź.

Burza w sieci

Medialnie niezbyt dobrze prezentuje się wyróżnienie żołnierzy WOT, co odbyło się w blasku fleszy i przy obecności głowy państwa, gdy nie przygotowano takiego programu dla medyków. Trudno mieć pretensje o zniżki dla strażaków czy terytorialsów, jednak równie trudno o zrozumienie ich braku w przypadku reprezentantów służby zdrowia.

Zauważyli to komentujący tę sprawę na Twitterze. Jedni zasugerowali, że terytorialsi są stawiani wyżej niż żołnierze zawodowi. Na ten zarzut odpowiedziało MON, odbijając piłeczkę, że akurat oni dostali podwyżki.

"Żołnierze zawodowi otrzymali podwyżkę wynagrodzeń, zarówno w tym roku, jak i w zeszłym. Wkrótce zniżki na paliwo otrzymają także weterani. Pracujemy nad tym wspólnie z Orlenem" - zapewnia resort obrony.

Jednak komentujący podpisanie porozumienia między MON-em a Orlenem głównie skupili się na tym, że nie wyróżniono w ten sam sposób medyków.

"To nie WOT, Panie Obajtek, stawia czoło pandemii. Na pierwszej linii frontu, 24 godziny na dobę, stoją nasi bohaterowie, którzy z narażeniem życia walczą w szpitalach o nasze. Ułatwianie im życia, należy się im, bo nikt bardziej od nich na to nie zasłużył. Warto czasem pomyśleć" - napisała pani Barbara.

"Czy przypadkiem bardziej zniżki nie należą się personelowi medycznemu, który jest na pierwszej linii walki z pandemią? Co terytorialsi robią? Oprócz tego wsparcia?" - pyta pani Natalia. "A może tak dla medyków jakieś zniżki? Oni nie wspierają, oni walczą o ludzkie życie" - dodaje pani Ilona.

Tego typu komentarze przeważają pod wpisem na oficjalnym profilu na Twitterze prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, jak i na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednak ani spółka, ani prezes Obajtek, nie odnieśli się do sprawy. Joanna Zakrzewska przypomniała jednak, że Orlen na walkę z koronawirusem, w tym przede wszystkim wsparcie służb medycznych, przeznaczył już ponad 100 mln zł.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące