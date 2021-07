Osiągnęli gigantyczny sukces. Teraz walczą z podróbkami

Kilka dni temu nagrali specjalny film. Przemierzają w nim Polskę w poszukiwaniu podróbek swojej firmy. To reakcja na informację o tym, że na straganach i sklepach w miejscowościach turystycznych pojawiła się ogromna liczba ubrań i gadżetów z ich logo. Nagranie ma już ponad 839 tys. wyświetleń.

- Może zacznijmy od tego, dlaczego podróbki istnieją i czemu nie można ich kupować. Po pierwsze produkty, które są podrabiane są zwykle limitowane i jest na nie duży popyt. Dzieje się tak, bo wykorzystują coś, co jest popularne, tak jak nasze logo - mówi na nagraniu Karol Friz Wiśniewski z Ekipy.

Podrobione koszulki i gadżety rzeczywiście znalazły się m.in. na krakowskim rynku oraz w Polańczyku nad Soliną. Na filmie Karol Friz Wiśniewski informuje sprzedawców o tym, że to jest nielegalne. Za sprzedaż podróbek i wykorzystanie znaku towarowego ich firmy grozi odpowiedzialność nie tylko cywilna, ale także karna, nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Szturmem zdobywają rynek

Ekipa zdecydowała się także stworzyć specjalny dział, który będzie potwierdzać i sprawdzać każdą informację o podróbkach. Dodatkowo osoby, które podrabiają logo ich firmy, mają być pociągnięte do odpowiedzialności.

Lody trafiły m.in. do największych sieci dyskontowych - Biedronki i Lidla i szybko zniknęły ze sklepowych zamrażarek. Media pisały, że pierwsza partia wyprzedała się w zaledwie jeden dzień. W efekcie firma Koral zdecydowała się uruchomić dodatkowe linie produkcyjne lodów.

Brak rejestracji nie oznacza braku ochrony

Przykład podróbek Ekipy pokazuje, że podrabianie znanych marek to proceder, z którym trudno jest walczyć. Jak informowały ostatnio Wiadomości Handlowe, tylko w pierwszym kwartale tego roku policja wykryła prawie 7 tys. takich przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. W całym 2019 roku było to 10 tysięcy, a w 2020 roku blisko 17 tys.

Podróbki znanych marek to prawdziwa plaga również w internecie. Są to zwykle podróbki m.in. znanych marek odzieżowych, perfum, torebek czy butów. Konta sprzedawców oferujących podrabiane towary zwykle istnieją krótko, głównie po to, aby zmylić trop.