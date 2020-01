Ospa atakuje. Brakuje szczepionek przeciwko ospie

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", do której zwrócił się czytelnik. - W przedszkolu mojego wnuka panuje epidemia ospy. Syn wszędzie szuka szczepionek, ale za każdym razem słyszy, że ich nie ma i nie wiadomo, kiedy będą - przekazał dziennikarzem rozżalony mieszkaniec.

- Aktualnie szczepionki przeciw ospie dostępne są w magazynach wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, kolejna dostawa szczepionek oczekiwana jest w bieżącym tygodniu, co gwarantuje zabezpieczenie realizacji szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych - tłumaczy Anna Obuchowska z WSSE. Przyznała też, że "miały miejsce opóźnienia" w programie z powodu braku surowca w Centralnej Bazy Rezerw.

Jednak dziennikarze otrzymują informacje, że szczepionek na rynku nadal brakuje. Dlatego też zgłosili się do producenta. W Polsce szczepi się dzieci preparatem Varilrix stworzonego przez GlaxoSmithKline (GSK).

"Firma GSK zapewnia pełną dostępność szczepionki przeciwko ospie wietrznej i stara się utrzymać płynność sprzedaży w sytuacji większego zapotrzebowania w stosunku do lat poprzednich" - tłumaczy w GSK w przesłanym komunikacie.

"W 2019 r. terminowo wywiązaliśmy się ze wszystkich umów z Ministerstwem Zdrowia na dostawę szczepionki przeciwko ospie wietrznej. Dodatkowo, w grudniu 2019 r. zrealizowaliśmy interwencyjną dostawę ponad 20 tys. dawek tej szczepionki. Dzisiaj wznowiliśmy bezpośrednią sprzedaż szczepionki do aptek i punktów szczepień" - dodaje firma.

Do wtorku 14 stycznia do godz. 16 preparaty nadal były niedostępne w aptekach. Nie było możliwości też pozyskania ich z hurtowni.

Pojedyncza szczepionka kosztuje ok. 330 złotych. Na bezpłatny preparat mogą liczyć dzieci do ukończenia 12. roku życia należących do grup ryzyka ciężkiego przebiegu ospy wietrznej – przypomina "Wyborcza".