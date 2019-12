Antyszczepionkowcy triumfują. Już sześcioro na tysiąc Polaków nie jest zaszczepionych

Do końca trzeciego kwartału 2019 roku liczba osób odmawiających szczepień wyniosła ok. 45,5 tys. Według szacunków do końca roku przekroczy ona 46 tys. Polaków, co oznacza, że niezaszczepionych będzie sześć osób na tysiąc mieszkańców. To sprzyjające warunki na powrót odry.

