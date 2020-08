Ostrzykiwanie budżetu i hojne wydatki socjalne. Plan PiS na pandemię

Piotr Miączyński z "Gazety Wyborczej" nazywa ten plan "przeciskaniem gospodarki" przez zamęt z COVID-19. Co wiemy? Rząd nie zapowiada żadnych cięć programów społecznych. Trzynasta i czternasta emerytura będą wypłacane. Za to waloryzacja emerytur będzie wręcz symboliczna – zeszłoroczne podwyżki tych świadczeń o 70 złotych przejdą do historii. W tym roku emeryci z najniższymi emeryturami dostaną jedynie 40-50 złotych miesięcznie więcej.