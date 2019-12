Oświadczenia majątkowe senatorów. Dwa mieszkania, dom i nowy samochód Kazimierza Michała Ujazdowskiego

Jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego Ujazdowski zarobił w okresie od stycznia do listopada 2019 r. 64 257 zł. Z tytułu praw autorskich na jego konto wpłynęło 2200 zł, a za wynajem jednego z mieszkań – 35 930 zł. To jednak nic w zestawieniu z uposażeniem, które przysługiwało Ujazdowskiemu w związku z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego – 86 845 tys. euro i to tylko przez pierwszych 11 miesięcy tego roku.