Otwarcie kin, teatrów i parków rozrywki. Zobacz, co się zmieni 21 maja

Kina bez popcornu

Od piątku kina będą mogły działać w reżimie sanitarnym. Oznacza to, że widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce, a na sali będzie mogła przebywać maksymalnie połowa osób, które normalnie mogłyby się w niej zmieścić.

Osoby na widowni będą musiały mieć na sobie maseczki, a personel kina jest zobowiązany do tego, by ten nakaz wyegzekwować. Na widowni nie będzie można też jeść i pić, więc o chrupaniu popcornu można na razie zapomnieć.

Parki rozrywki już gotowe

Na terenach parków rozrywki - jeśli będzie możliwy do zachowania 1,5-metrowy dystans, maseczek nie będzie trzeba zakładać. Limity osób? W Legendii takiego nie będzie. Park ma 26 hektarów powierzchni i trudno sobie wyobrazić, by był on potrzebny. Co innego poszczególne atrakcje. W przypadku Energylandii obostrzenia będą obowiązywały podczas pokazów organizowanych na terenie parku. Popisy kaskaderów czy występy cyrkowe będzie można oglądać tylko przy 50-proc. obłożeniu widowni.