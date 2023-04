Paczki niespodzianki z Biedronki. 500 sklepów w ofercie

Startup Too Good To Go i sieć dyskontów Biedronka rozszerzają współpracę. Użytkownicy aplikacji mogą zakupić paczki niespodzianki z produktami o krótkich terminach przydatności zarówno w dużych, jak i mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

500 Biedronek w aplikacji

Jak na razie Too Good To Go oferuje swoje rozwiązanie we wszystkich polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w 80 proc. miast miedzy 50 a 100 tys. mieszkańców, a także w wielu miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Teraz, jak informuje firma, dzięki współpracy z Biedronką będzie można skorzystać aplikacji z łącznie około 500 sklepów popularnego dyskontu.

Obie firmy pilotażowo współpracowały ze sobą od czerwca 2021 r. Początkowo testy obejmowały wybrane sklepy Biedronka m.in. w Warszawie, Tarnowie, Elblągu.

Too Good To Go to jedna z aplikacji, które powstały w celu przeciwdziałania marnowaniu jedzenia. Sklepy, lokale gastronomiczne, kawiarnie, cukiernie, piekarnie, a nawet stacje benzynowe oferują za pośrednictwem tych aplikacji mocno przecenione paczki z produktami, których data ważności zbliża się do końca.

