Padło pytanie do premiera, czy Polska może przestać płacić składki do UE

JANEK 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnątrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.Znam tylko jeden naród, który jest tak potwornie przewrażliwiony na własnym punkcie jak naród polski. Są to właśnie Żydzi. Jesteśmy zdumiewająco bliźniaczymi narodami.Czytaj dalej ; „Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.“ — George Orwell. "Im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze" cytat; Antoni Macierewicz. Twierdzenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Jako przykład tego, jak wielka była bieda w Polsce, zanim nastały rządy PiS, czyli że za rządów PO , podał, że ludzie kradli z lasów ziemniaki sadzone przez leśników dla dzików. Gdy na wiecach przedwyborczych Kaczyński krzyczał ; Korupcja! Nepotyzm! Kolesiostwo ! Złodziejstwo , to nikt nie przypuszcał że przedstwaia program wyborczy . Czytaj dalej ;1. Wystarczy nie kraść.2. My nie kradniemy, nam się po prostu należy.3. Kradniemy, ale zgodnie z prawem.4. Oni kradli więcej. 5. Kradniemy więcej, ale się dzielimy.6. Może się nie dzielimy, ale Tusk 10 lat temu powiedział, że…Piniendzy po prostu nie ma ! - Minister finansó w w rządzie PO-PSL ;Jacek Rostowski ... "Pieninedzy nie ma i nie będzie".Czytaj dalej ; UBUSTWO W POLSCE . Według szacunków Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, ubóstwo skrajne drastycznie wzrosło: z 4,2% w 2021 roku do 6,5% w 2022 roku. Byłby to najwyższy poziom skrajnego ubóstwa od 2015 roku! Oznacza to również, że dotknęło ono o 859 tys. więcej Polaków niż w zeszłym roku, czyli wzrosło o 54%. Czytaj dalej ; Miasto Kielce podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w celu przeprowadzenia drugiej edycji programu „Kielce CAMP dla Winnicy”. Program ten niestety nie jest skierowany do Polaków. Władz Kielc podobnie do pomorskich rajców postanowili zapewnić wypoczynek na koszt polskiego podatnika ukraińskim dzieciom. POLSKIE DZIECI WAKACJE NA NA TRZEPAKU!!!!! KOPIUJ WKLEJ CZYTAJ ;;;; Kolega Morawieckiego: "Jesteśmy mafią" CZYTAJ DALEJ ; 122 osoby związane ze Zjednoczoną Prawicą zarobiły w spółkach Skarbu Państwa 267 mln zł. 66 z nich zostało milionerami — wynika z raportów spółek giełdowych).Kopiuj wklej czytaj ;Kolega Morawieckiego: "Jesteśmy mafią" KOPIU WKLEJ CZYTAJ ; Klub Milionerów "Dobrej Zmiany". Astronomiczne zarobki ludzi związanych z PiS. PiS, a konkretnie Premier Mateusz Morawicki dał podwyżkę prezesowi Komisji Nadzoru Finansowego. Z 33 tysięcy na na 85 tysięcy miesięcznie. W świetle inflacji wywołanej przez Rząd PiS. PS;Nędza przykuła narody do pracy mocniej niż przykuwała je niewola i prawa pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwym. - Przy pomocy nędzy i wypływającej stąd zawistnej nienawiści, rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów."Chłopi są pazerni, daje im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To słyszałem z ust najważniejszego polityka PiS-u" – przyznał w wywiadzie na antenie Radia Wnet Jan Krzysztof Ardanowski były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jakub Kulesza w Polsacie : Morawiecki PROSIŁ nas by nie winić rządu za inflację, tylko PUTINA – wtedy będziemy patriotami.