Pakiet inwestycyjny. To ma być najlepsza broń w walce z pandemią

W maju, kiedy polska gospodarka powoli otrząsała się z szoku wywołanego przez pandemię, Komisja Europejska przedstawiła prognozy, jak państwa członkowskie poradzą sobie ze skutkami koronawirusa. Recesja miała dotknąć wszystkie kraju Unii Europejskiej. Najgorzej sytuacja rysowała się we Włoszech i w Hiszpanii, których system ochrony zdrowia nie wytrzymał obciążeń związanych z ofensywą COVID-19. A także w Grecji – już wcześniej pogrążonej w głębokim kryzysie ekonomicznym.

Prognozy dla Polski były bardziej łaskawe. Komisja szacowała, że w 2020 roku nasze PKB zmaleje o 4,3 proc. (przy średnim spadku PKB w UE o 7,4 proc.), a bezrobocie wzrośnie z 3,3 do 7,5 proc. Spadek płac w sektorze usług miał być zrównoważony podwyżkami wynagrodzeń w sektorze publicznym. Przewidywane na przyszły rok ożywienie gospodarcze ma uzdrowić sytuację finansów publicznych. A rosnąca konsumpcja – przyczynić się do wzrostu podatków.

Jeszcze w czerwcu i lipcu, tuż po odmrożeniu większości sektorów gospodarki, rząd polski z dużą ostrożnością podchodził do prognoz gospodarczych na 2021 rok. Teraz, kiedy pamięć o lockdownie trochę się zaciera, te przewidywania są bardziej optymistyczne.

- To, że Polska jest w lepszej pozycji niż inne kraje, to dzięki naszej szybkiej reakcji. Brak popytu rekompensowaliśmy przez pakiet płynnościowy, skierowany do firm – mówił podczas forum ABSL premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu skorzystało z niego aż 65 proc. przedsiębiorstw. Dzięki temu wzrost bezrobocia w Polsce mimo lockdownu był zerowy, choć w bogatej Szwecji, czy na Litwie, wyniósł ponad 2 proc.