Pan niania walczy ze stereotypami. "Początki nie były łatwe"

Fani serialu "Przyjaciele" na pewno pamiętają odcinek, w którym Rachel i Ross zatrudniają do opieki nad swoim dzieckiem pana nianie. Sandy jest doświadczony i bardzo wrażliwy. Słowem, fachowiec co gra na flecie i śpiewa podopiecznym.

- Staram się, by poprzez zabawę w granie i śpiewanie dzieci potrafiły okazać swoją wrażliwość, emocje, otworzyły się. Wiem że tego typu rozwój może mieć bardzo pozytywny wpływ na ich przyszłość. Jednak serial nie był moją inspiracją - mówi pan niania.

- Do tego zawodu oprócz doświadczenia którego nic nie zastąpi, wiedzy, tony przeczytanych książek, trzeba mieć jasny umysł i wielkie serce. Jednym słowem po prostu to czuć. Ja kocham swoją pracę. Początki nie były jednak łatwe - mówi.

"Nianiowy biznesplan"

Musiał przekonać do siebie pierwszego rodzica. Jak opowiada, przygotować cały "nianiowy biznesplan".

- Od początku moim zamiarem było móc utrzymywać z tej pracy siebie i rodzinę, wejść na taki poziom, bym nie musiał dorabiać, robiąc coś innego. Teraz tak jest. Cieszę się, że sam sobie na to zapracowałem - mówi Maciejewski.

W internecie jest coraz bardziej popularny. Na Instagramie obserwuje go wierne grono ponad 4 tys. fanów. Co będzie robił po zakończeniu kariery niani? Zapewnia, że pomysłów ma mnóstwo.

Podziw i hejt

Wróćmy jednak do jego dzisiejszych obowiązków. Na ile trudną do przełamania jest i była bariera bycia nianią, mężczyzną? Co mówią znajomi Damiana, postronni ludzie, którzy dowiadują się o wykonywanym zawodzie?