Zobacz także: Wakacyjne korki na autostradach. Bramki do likwidacji, powstaje nowy system

Wyliczenie to uwzględnia zarówno narzędzia bezpośrednio wykorzystywane do pracy (komputer stacjonarny lub laptop i telefon), jak i te, z których na co dzień korzystamy w biurze przy normalnym funkcjonowaniu (czajnik, kuchenka mikrofalowa, oświetlenie i wiatrak w miesiącach letnich).