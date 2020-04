Pandemia koronawirusa wystawi nam potężny rachunek. "Miesiąc zamknięcia to spadek PKB o 2 pkt proc."

- Nikt dziś nie wie, ile czasu potrwa pandemia ani jakie będą jej konsekwencje - zaznaczył minister. W podobnym tonie wypowiadał się w środę w programie specjalnym Wirtualnej Polski minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Nie ma żadnych danych na to, kiedy ta epidemia wygaśnie. Ona może wygasnąć w grudniu, styczniu albo wtedy, kiedy się pojawi szczepionka - powiedział.

Minister został też zapytany o nowelizację budżetu. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł, ale w obecnych warunkach jest oczywiste, że nie uda się utrzymać budżetu zrównoważonego, o czym mówił m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin .

Kościński zaznaczył, że nie są planowane cięcia wydatków. Jak pisaliśmy w money.pl , do czasowego zawieszenia 13. emerytury, ograniczeń w 500 plus i wydatkach na armię zachęcali ekonomiści,w tym prof. Jerzy Hausner.

Kościński odniósł się do sprawy finansowania tarczy antykryzysowej. I po raz kolejny usłyszeliśmy "za wcześnie". - Jest za wcześnie, aby decydować, jaka część programów tarczy będzie finansowana z emisji obligacji państwowych, a jaka dzięki gwarancjom dla innych podmiotów - powiedział.

Odniósł się również do postulatu przedsiębiorców, którzy apelują o przyspieszenie zwrotu VAT, bo takie pieniądze bardzo pomogłyby w czasach kryzysu. Niedawno BCC podawał, że większość firm nie odnotowała jakiegokolwiek przyspieszenia w zwracaniu VAT przez urzędy skarbowe.

Z danych ministra wynika jednak, że w styczniu zwroty VAT zajmowały ok. 60 dni, w lutym ok. 20 dni. - Cały czas pracujemy nad ich usprawnieniem, ale musimy kontrolować wnioski, aby nie dopuścić do powrotu mafii VAT-owskich - argumentował.