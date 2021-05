Pandemia mocno poturbowała LOT. Prezes ma trudności z podliczeniem strat

Na pytanie dziennikarzy, czy ten rok spółka będzie porównywać do 2019 roku, powiedział, że "zdecydowanie nie". "To też jest bardzo trudny rok" - podkreślił. Wyraził przy tym nadzieję, że ten rok będzie trochę lepszy niż 2020.

"Mamy strategiczne cele, Centralny Port Komunikacyjny - to nie jest bajka ani żart, jak chcieliby twierdzić co niektórzy niedowiarkowie. My zrobimy to tak, żeby LOT jako wielka linia lotnicza z tego portu mógł latać" - mówił.