Państwowa instytucja kupuje 1,5 tys. smartfonów. Sama zatrudnia 118 osób

Telefony trafią do badanych?

Instytut nie odpowiedział też na pytania wp.pl, po co mu tyle smartfonów. "Nie odpowiedział też na prośbę o informację, czy takiej odpowiedzi w ogóle ze strony urzędników można się spodziewać" – czytamy.

Dziennikarze zatem przeanalizowali opis przedmiotu zamówienia, dołączony do specyfikacji warunków zamówienia. Wynika z niego, że telefony posłużą za mierniki badawcze przy analizowaniu tego, jak Polacy "konsumują" media. To oznacza, że chętni do udziału w badaniu najprawdopodobniej dostaną telefony na użytek własny.