Park of Poland rośnie w oczach. Są już palmy, otwarcie wkrótce

Nawet 700 drzew egzotycznych pochodzących m.in. z Malezji, Kostaryki czy Florydy pojawiło się właśnie w Park of Poland - pisze portal next.gazeta.pl. To jeden z największych parków wodnych, który powstaje właśnie w okolicach Mszczonowa pod Warszawą.

Tak ma wyglądać Suntago, największy w Europie zadaszony park wodny, który powstaje w ramach Park of Poland we Wręży pod Mszczonowem. Park wodny plus bungalowy to pierwszy etap inwestycji.