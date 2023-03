Patriotyczne laptopy. Uczniowie otrzymają komputery z orłem

Ola 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

"To znacznie utrudni próby sprzedaży takiego sprzętu". Taaa... bo ludziom kupującym sprzęt za flaszkę będzie orzełek robił różnicę. Pominę fakt, że rodzice otrzymali już prawie 50 tys. zł w postaci 500plus. Być może warto zrobić kontrole na co idzie ta kasa skoro dzieci nie mają podstawowego sprzętu? Lub z drugiej strony - skoro 500plus idzie na sprzęt, to po co rząd wydaje miliony na niepotrzebne laptopy? Jak na to nie spojrzysz - polski cyrk.