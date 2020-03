gospodarka oprac. Witold Ziomek 44 minuty temu

Paweł Borys: deficyt sektora finansów publicznych może wynieść w tym roku około 6 proc. PKB

- Rząd ma dużą przestrzeń, by w tym roku zwiększyć wydatki budżetowe i powiększyć deficyt nawet do 6 proc. PKB, a może i więcej, by te pieniądze trafiły na ochronę rynku pracy i do sektora przedsiębiorstw - szacuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

