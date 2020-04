Paweł Borys: "Subwencje dla firm pod koniec kwietnia"

- Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, bo to jest pomoc publiczna - powiedział Paweł Borys. - Od strony operacyjnej przedsiębiorcy będą mogli uzyskiwać to wsparcie w bankach, korzystając z prostego wniosku.

Zdaniem szefa PFR, jeśli chodzi o mikro i małe firmy zgoda to formalność i niedługo zgoda powinna zostać udzielona. Trwają dyskusje co do zasadności pomocy dla dużych przedsiębiorstw.

- Nie jest to jednak sięganie po oszczędności bankowe - zaznaczył Borys. - Emisja obligacji to zupełnie co innego, robią to instytucje w różnych krajach.