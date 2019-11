PGE nie zaangażuje się w budowę Ostrołęki C. Spółka odstąpiła od rozmów

Nie będzie wsparcia PGE w projekcie budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka. Grupa deklaruje, że woli angażować się we własne projekty inwestycyjne i strategiczne. Natomiast Ostrołęka C jest wspólnym projektem Energi i Enei.

