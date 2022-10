PGE obniża ceny węgla kamiennego. Oto kto go może kupić taniej

"Jeśli zmiany cen na rynkach hurtowych na to pozwolą, będziemy wprowadzali kolejne korekty w naszej ofercie" - przekazał dodając, że odpowiadająca za import i dystrybucję węgla spółka PGE Paliwa sprowadziła w tym roku ok. 5 mln ton węgla.

Spółka podała, że po obniżce cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech będzie wynosiła ok. 1890 zł netto (obniżka z poziomu 2100 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, natomiast cena węgla typu miał energetyczny, będzie wynosiła ok. 1550 zł netto (obniżka z poziomu 1700 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.