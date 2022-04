PGiNG ma nową prezeskę. Wcześniej odpowiadała za strategię Orlenu

Pytam 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak z innej beczki kochany rządzie i mateuszu vateuszu zapytam . Jak to jest że tski mały fryzjer to musi mieć kasę fiskalną i do tego musi być oba on line a takie chujce na lewo i prawo mają myjki samochodowe tak te z lancami i tam co chwila ktoś wrzuca monetę tylko ,że nikt jeszcze paragonu za to nie widział nigdy?? Jeden musi być śledzony online a drugi może trzepać hajs nigdzie nie wykazywany ,nigdzie nie widoczny bo taki cwaniaczek wyjmie wrzucony bilonik z automatu i wyda se na cokolwiek... To jak Mateusz vateusz jak to jest?