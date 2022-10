PGNiG podaje, ile gazowców wpłynęło do terminali LNG. "Możemy zapewnić odbiorcom stabilne dostawy"

Liczba gazowców wpływających do gazoportów w Świnoujściu i w Kłajpedzie stale się zwiększa. Tylko od lipca PGNiG odebrało w sumie 17 ładunków skroplonego gazu - podaje spółka we wtorek 4 października. Od początku 2022 r. gigant odebrał 46 ładunków gazu skroplonego, co odpowiadało ok. 4,5 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.