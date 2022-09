Trzy grzechy rządu ws. gazu w Polsce. "Niech ktoś mi to wytłumaczy"

Suweren 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

,,ZASŁUGI” kaczyńskiego /fur Rusia/ i jego NADZWYCZAJNEJ KASTY- PiSu w reformowaniu Polski są ogromne. Oto niektóre z nich: Urząd Prezydenta praktycznie nie istnieje, INFLACJA 16% i rośnie. Zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego i zastąpienie go trybunałem partyjnym tzw. trybunałem kucharki. Zniszczenie Prokuratury i zastąpienie jej Prokuraturą partyjną, która nigdy nie prowadzi śledztw zagrażających pis. Zniszczenie TVP i zastąpienie jej telewizją partyjną pis. Zniszczenie KRS i zstąpienie go PiSo- neo KRS. Niszczenie Sądów i Sędziów w tym Sądu Najwyższego, które również muszą być podległe jedynej partii pis. Postawienie na czele NBP nieudacznika i ekonomicznego ignoranta. Skłócenie ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej, poza dyktaturą Orbana na Węgrzech. Nieuznawanie niewygodnych dla pis wyroków TSUE i Sądów krajowych. Ciągła walka z Instytucjami Unii Europejskiej- naszymi Instytucjami. Zablokowanie należnych Polsce pieniędzy z KPO, utrzymywaniem niepraworządności w kraju. Kłamstwa o ustrojach Sądów w krajach Unii Europejskiej, mające usprawiedliwić piso- barbarzyństwo sądowe w Polsce. Kłamstwa morawieckiego o rzekomych przestępstwach sędziów. Skłócenie ze wszystkimi krajami sąsiednimi. Prześladowanie kobiet w sprawie ich praw reprodukcyjnych. Niebywałe w historii Polski sianie nienawiści i podziałów w narodzie. Zniszczenie systemu podatkowego i zastąpienie go polskim nieładem. Dopuszczenie do NEPOTYZMU o kosmicznych rozmiarach. Co dalej? Jak myślicie dokąd prowadzą nas rządy pis? Czy wyżej wymienione ,,zasługi” mogą wpłynąć na powierzenie im rządów na następną kadencję? Co musimy zrobić? Jak musimy reagować, by nie doprowadzili do całkowitego zniszczenia Polski?