PGNiG podjął decyzję. Obniża ceny gazu dla biznesu

Rachunki za gaz stanieją

Nowa cena dla klientów rozliczanych na podstawie Cennika "Gaz dla Biznesu" ma zostać wprowadzona, jak dowiaduje się "Rzeczpospolita", za pomocą mechanizmu automatycznej obniżki i będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r. Nowe ceny będą wynosić między ok. 600 a 650 zł za MWh.

Dziennik dodaje, że skorzystanie z automatycznej obniżki nie będzie wymagać od klienta podejmowania żadnych działań. To rozwiązanie zostanie automatycznie zastosowane w rozliczeniach.

Gigantyczne spadki cen gazu

Jak podkreślają eksperci, spadki cen gazu to m.in. skutek tego, że do Europy płyną rekordowe dostawy LNG. Dopisuje też niespotykanie ciepła aura. W Alpach brakuje śniegu, styczniowe rekordy temperatur padły już m.in. w Warszawie, Dreznie czy Pradze, a tegoroczna zima prawdopodobnie będzie należeć do najcieplejszych w historii.