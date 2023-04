PIE obniżył prognozy dot. PKB. "Polska gospodarka się osłabi"

Polacy zaciskają pasa, a PKB spada

Według ekspertów osłabienie wzrostu gospodarczego jest związana z zaciskaniem pasa przez Polaków. " Spodziewamy się 1-proc. spadku wydatków gospodarstw domowych w I kwartale oraz mizernego wzrostu w II kwartale (0,2 proc. rok do roku) " - ocenili. Twierdzą jednak, że w II połowie roku nastąpi odbicie.

PIE zwrócił uwagę w publikacji, że pod koniec 2022 r. obserwowano odpływ ludności ukraińskiej z Polski. I to zły sygnał dla gospodarki. " W kolejnych miesiącach migracja będzie osłabiać wydatki konsumpcyjne " - stwierdzili analitycy.

Zdaniem ekonomistów PIE wydatki uchodźców z Ukrainy, a także nadzwyczajne zakupy dokonywane dla wsparcia migrantów miały pozytywne efekt dla gospodarki. Znacząco podnosiły bowiem zeszłoroczne wyniki od marca do lipca.

" Spowodowały one wzrost PKB o 1 pkt. proc. w 2022 r. , ale obecnie będą przyczyniać się do niższego tempa wzrostu ze względu na mniejszą skalę wydatków i bazę statystyczną" - prognozują pracownicy Instytutu.

"Wciąż niezły wynik"

Analitycy PIE dodali, że wzrost gospodarczy w 2023 r. w większym stopniu będzie opierać się na inwestycjach. " Spodziewamy się, że tempo wzrostu będzie zbliżone do 1-2 proc. w kolejnych kwartałach, co wciąż jest niezłym wynikiem " - napisali w miesięczniku.

PIE prognozuje, że aktywność inwestycyjna odbije w II połowie roku. Będzie to efekt realizacji inwestycji prefinansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (ok. 0,6 proc. PKB) w obszarze infrastruktury, przemysłu i energetyki. Co więcej, instytut spodziewa się również solidnego napływu inwestycji zagranicznych.