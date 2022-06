PIE: to nie recesja jest problemem dla gospodarki. Ekonomiści przestrzegają przed innym zagrożeniem

Według analityków PIE PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,8 proc., a w 2023 r. - o 3,5 proc. To oznacza, że recesja nie rozciągnie swoich macek nad Wisłą. Ekonomiści podkreślają, że naszą gospodarkę czeka po prostu "lekkie spowolnienie".

Wysoka inflacja będzie doskwierać gospodarce

Średnia inflacja sięgnie w tym roku 13,1 proc. ze szczytem na poziomie 15,8 proc. w sierpniu. W 2023 r. inflacja będzie spadać i wyniesie średnio 8,6 proc., zaś w 2024 znajdzie się na poziomie ok. 4,5 proc. - piszą analitycy PIE

Przemysł napędza polską gospodarkę

Jakub Rybacki z PIE podkreśla, że polska gospodarka w drugiej połowie 2021 i na początku 2022 r. "szybko nadrabiała dystans do gospodarek zachodnioeuropejskich". Wskazał przy tej tezie na wzrost PKB: w ostatnich dwóch kwartałach wyniósł on kolejno 7,6 oraz 8,5 proc., a w strefie euro było to 4,7 oraz 5 proc.