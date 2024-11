Pięć największych błędów przy segregacji śmieci. Oto czego nie robić

Dawno temu, gdy oddawałeś surowce wtórne, to dostawałeś za to do kieszeni pieniądze lub atrakcyjne produkty. Dziś, gdy chcesz oddać surowce wtórne, to sam musisz zapłacić prywatnej firmie śmieciarskiej 85zł żeby je od ciebie łaskawie przyjęli! Taka brzydsza twarz kapitalizmu. Myślicie, że chodzi o ekologię? Błąd. Chodzi o biznes i pieniądze. Do niedawna śmieciarka przyjeżdżała na osiedle dwa razy: raz po surowce wtórne, a raz po śmieci zmieszane. Ale prywaciarze zwietrzyli interes na zwiększenie zysków i teraz śmieciarki przyjeżdżają aż pięć razy: jedna po śmieci zmieszane, druga po papier, trzecia po szkło, czwarta po plastik a piąta po odpady „bio” – choć nie wiem po co, bo nikt o zdrowych zmysłach nie zbiera kompostu mieszkając w bloku!!! Cały ten korowód śmieciarek kosztuje 850% więcej niż dawniej a mieszkańcy muszą za to płacić pod karą grzywny. Czysty biznes! I jeszcze śmieciarze kontrolują mieszkańców, czy prawidłowo wykonują za nich robotę segregując odpady! Są jeszcze osobne śmieciarki na elektrośmieci, ale one dojeżdżają za dodatkową opłatą. Śmieciarki oczywiście nie jeżdżą na czystą wodę tylko spalają ropę naftową zostawiając za sobą gruby i śmierdzący ślad węglowy.