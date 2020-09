Pięciu turystów z Hongkongu, 140 z Izraela. Hotele świecą pustkami przez koronawirusa

Ten rok jest wyjątkowo ciężki dla hotelarzy i całej branży turystycznej. W lipcu, czyli w szczycie sezonu, przyjechało do Polski 600 tys. zagranicznych turystów mniej niż rok temu - wynika z najnowszych danych GUS (to najświeższe dostępne liczby).

Podczas gdy w lipcu ubiegłego roku nasz kraj odwiedziło 880 tys. zagranicznych turystów, w tym roku ich liczba spadła do niecałych 280 tys.

Ludzie przestali przyjeżdżać

W te wakacje, tylko w ciągu jednego miesiąca, do Polski przyjechało o 108 tys. mniej Niemców niż rok temu. Na wycieczkę do naszego kraju zdecydowało się też znacznie mniej Brytyjczyków (spadek o 47 tys. rok do roku), Amerykanów (o 42 tys.), Rosjan (o 29 tys.), Szwedów (o 25 tys.), Hiszpanów (o 26 tys.) i Izraelczyków (o 25 tys.).