Pieniądze na laptopy dla dzieci. Trzeba się szybko zgłosić

"Zdalna szkoła +" to kolejny projekt wsparcia dla samorządów, które kupują wyposażenie służące do zdalnej nauki. Jest kontynuacją poprzedniego programu dofinansowania sprzętu dla uczniów.

Do tej pory do samorządowców popłynęło już 187 mln złotych. Jak wylicza resort cyfryzacji, można za to kupić 125 tysięcy tabletów lub ponad 53 tysięcy laptopów.