PIH chce zwolnienia małych sklepów z obowiązku przekazywania niesprzedanej żywności na cele charytatywne

- Sklepy te nie posiadają zaawansowanej infrastruktury technicznej: centralnych magazynów, systemów komputerowych śledzących towar. Tego typu rozwiązania cechują między innymi duże sieci handlowe, dla których często dominującą wielkością jest powierzchnia sklepu rzędu od 600 do ponad 1000 mkw. - czytamy w komunikacie Polskiej Izby Handlu.

- Będzie to wpływać na ich rentowność , która już oscyluje wokół 1 proc. W realiach wzrostu kosztów wynagrodzeń, energii czy walki konkurencyjnej z dyskontami wykorzystującymi wspierającą ich postawę producentów pogorszy się możliwość konkurowania z zagranicznymi sieciami dyskontów - mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

- Należy także dodać, że wiele niedużych sklepów znajduje się w miejscowościach, gdzie możliwość przekazania żywności lokalnie jest bardzo ograniczona. Zatem do wspomnianych już kosztów dochodzą koszty transportu i logistyki, które także będą obciążały najmniejsze placówki handlowe - Czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Polskiej Izby Handlu.

Marnowanie żywności to istotny problem bo, jak mówiła w programie " Money. To się liczy " Dorota Jezierska, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności, liczba traconej żywności nie zmniejsza się. Obszary marnowania uległy zmianie. Musimy stworzyć mechanizmy, aby monitorować, gdzie marnujemy najwięcej jedzenia, aby ratować środowisko. W sumie Polacy wyrzucają 9 mln ton jedzenia rocznie.

Choć konsumenci są największym marnotrawcą, to ustawa skupia się wyłącznie na handlu. Z uzasadnienia do projektu wynika, że duże sklepy dysponują sprawną logistyką i posiadają infrastrukturę techniczną, pozwalającą na identyfikację żywności, której zbliża się termin przydatności do spożycia