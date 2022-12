Piosenki wgryzające się w pamięć. Mają miliardy wyświetleń na YouTubie

Pierwsze wideo zostało załadowane na YouTube 23 kwietnia 2005 r. dokładnie o godzinie 20:27:12. To krótki film, nagrany w San Diego, na którym możemy oglądać młodego mężczyznę stojącego przed klatką słoni. Reszta jest już historią.

W 2022 r. po raz pierwszy zdarzyło się, że jeden z materiałów opublikowanych na YouTube przebił 11 mld wyświetleń.

Użytkownicy komputerów i telefonów mogą odsłuchiwać, a nawet oglądać materiały wideo na platformach takich jak Spotify, Tidal czy Apple Music, a blogerzy korzystają z Instagrama i TikToka, to wciąż największe wrażenie robią liczby wyświetleń na YouTubie.

Oto ścisły top materiałów, które zebrały największą liczbę wyświetleń w historii serwisu YouTube.

1. Pinkfong Kids' Songs & Stories "Baby Shark Dance" (liczba wyświetleń: 11 mld)

Zobacz także: Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

Bezkonkurencyjny lider najpopularniejszych utworów w serwisie YouTube. Części z czytelników piosenka dla dzieci może się kojarzyć z popularną nad Wisłą reklamą jednej z platform e-commerce. "Baby Shark Dance" to efekt pracy twórców związanych z południowokoreańską firmą edukacyjną Pinkfong. Trudno silić się na analizy, dlaczego akurat cały świat oszalał na punkcie tego wideo, bo nie da się ukryć, że "kawałek po prostu się wkręca", a najmłodsi szaleją, kiedy słyszą "baby shark tutututututut"

2. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee "Despacito" (liczba wyświetleń: 8 mld)

Zobacz także: Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Na drugim miejscu z ponad 8 mld wyświetleń jest przebój sprzed kilku lat - "Despacito", który Polscy słuchacze usłyszeli na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem w 2017 r. Luis Fonsi rozbił swoim "Despacito" bank popularności na YouTubie. Popularność tej piosenki w serwisie byłe zaskoczeniem, bo nikt pięć lat temu nie spodziewał się, że utwór wykonywany przez portorykańskich muzyków przebije "Gangnam Style", który wydawał się fenomenem nie do pobicia.

3. LooLoo Kids "Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children" (liczba wyświetleń: 6,5 mld)

Zobacz także: Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids

W przypadku wideoklipu, animacji i piosenki "Johny Johny Yes Papa" mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, bo ten materiał, oprócz tego, że stał się wiralem, to zaczął też funkcjonować w memosferze, co jeszcze bardziej podbijało zainteresowanie wideo na YouTube. Utwór nawiązuje do popularnej na zachodzie piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Ed Sheeran "Shape of You" (liczba wyświetleń: 5,5 mld)

Zobacz także: Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)

Cały świat kocha Eda Sheerana, co widać też w zestawieniu najczęściej oglądanych materiałów wideo na YouTube. "Shape of You" wyświetlono 5,8 mld razy. A to nie jest jedyny kawałek popularnego "rudzielca" z Wielkiej Brytanii z minimum miliardem odsłon. W ścisłym topie znajdują się też inne jego utwory: "Thinking Out Loud, "Photograph" i "Perfect".

5. Whiz Khalifa ft. Charlie Puth "See You Again" (Liczba wyświetleń: 5,7 mld)

Zobacz także: Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

Top 5 zamyka raper Whiz Khalifa w kooperacji z Charliem Puthem. Jest to utwór ze ścieżki dźwiękowej siódmej części serii filmów "Szybcy i Wściekli". W 20015 r. piosenka spędziła aż 12 tygodni na szczycie US Billboard 100. Była numerem jeden na listach przebojów w wielu krajach na świecie.

Polacy kochają Sławomira i Zenka

Jak na tle powyższej listy wyglądają na YouTube polscy artyści? Najpopularniejszym wideoklipom dużo brakuje do światowej czołówki, ale i tak liczby mogą zaskoczyć. Tak prezentuje się polskie top 3:

1. SŁAWOMIR - "Miłość w Zakopanem" (liczba wyświetleń: 245 mln)

Zobacz także: SŁAWOMIR - Miłość w Zakopanem (Official Video Clip HIT 2017)

W 2017 r. Polska nuciła zimowy hit Sławomira. Kawałek ten znajduje się też wśród najczęściej odtwarzanych klipów wideo, jeśli chodzi o artystów pochodzących z krajów słowiańskich.

2. Akcent "Przez Twe Oczy Zielone" (liczba wyświetleń: 202 mln)

Zobacz także: Akcent - Przez Twe Oczy Zielone (Oficjalny Teledysk) Napisy PL

Kolejnym najpopularniejszym utworem jest hit disco polo z 2014 r., który podbił polskie wesela i YouTube. Polacy kochają Zenka Martyniuka, co widać w statystykach. Chyba nie ma nad Wisłą osoby, która nie zna refrenu tej piosenki.

3. Paweł Domagała "Weź nie pytaj" (liczba wyświetleń 143 mln)

Zobacz także: PAWEŁ DOMAGAŁA - Weź nie pytaj (Official video)

Podium zamyka "Weź nie pytaj" Pawła Domagały z 2018 r. Piosenka pochodzącego z Radomia aktora i muzyka zdobyła Nagrodę Publiczności Fryderyk 2019 w kategorii "Przebój roku". Domagała jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie.

