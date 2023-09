PiS odpali kolejną obietnicę. Wiemy, co zaproponuje [NEWS MONEY.PL]

PiS wyciąga rękę w stronę kobiet

Choć od ogłoszenia tej obietnicy minęło już pół roku, to w tej sprawie niewiele się wydarzyło, ale to ma się zmienić.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym roku, podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami, mówił m.in. o alkoholizmie młodych kobiet w kontekście ich przyszłego macierzyństwa. Padły słowa: "jak do 25. roku życia daje w szyję, to - trochę żartuję - ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach". Ta wypowiedź wywołała falę negatywnych komentarzy.