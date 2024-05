PiS rozpoczyna ofensywę. Tak chce ratować portfele Polaków

PiS rozpoczyna zbiórkę podpisów. Chce niższych cen prądu

- Jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu. To jest odrzucenie polityki rozsądnej, zmierzającej ku temu, by stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale rosła. Taka polityka wymagała osłon i myśmy takie osłony - nazwano je tarczami - utrzymywali. Natomiast nasi następcy to odrzucają - powiedział.

Jak ocenił, proponowane przez obecny rząd bony "nie mają tak naprawdę większego znaczenia". - To jest żadna osłona, na to trzeba dużo, dużo więcej pieniędzy i to musi objąć wszystkich, a nie tylko niewielką, w stosunku do całości, liczbę gospodarstw domowych - mówił.