PiS wytyka partii Hołowni nominatów w spółkach. Zapytaliśmy, czy podadzą się do dymisji

Szymon Hołownia ogłosił "zakaz powoływania" ludzi Polski 2050 do władz państwowych spółek. Osoby, które już tam zasiadają, mają podać się do dymisji. PiS zareagowało natychmiast. Pokazało listę nominatów. Wiemy, co zamierzają ci, którzy zostali na nią wciągnięci.