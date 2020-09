Politycy PiS w radach spółek. Karkołomne tłumaczenie rzecznika

- Nie znam szczegółów każdej z tych rekrutacji, ale wiem doskonale i wszyscy to wiemy, że w większości sytuacji, kiedy jest nabór na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, takie konkursy są i są to konkursy otwarte - dodał przedstawiciel PiS.

- Z podobnym problemem mierzyliśmy się, kiedy sprawowaliśmy władzę w latach 2005-2007. Wtedy poszliśmy w kierunku eksperckim, w kierunku otwartych konkursów. Wtedy do zarządów spółek trafiali eksperci z rynku, osoby z tytułami naukowymi. Problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce i o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie - wyjaśnił Fogiel.

- Są ekonomiści i eksperci, którzy byliby co do zasady przeciwni konsolidacji Orlenu z Lotosem. My uważamy, że jest to wartość, więc trudno oczekiwać, żebyśmy obsadzali w radzie nadzorczej Orlenu osoby, które uważają, że to jest zły ruch. Dlatego nie możemy wejść na pracuj.pl i wziąć pierwszego z brzegu dowolnego menedżera - ironizował poseł PiS.