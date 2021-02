PIT 2021. Ulga na internet. Nawet 1,5 tys. zł do odzyskania

Z internetu korzysta już 28-29 mln Polaków. Niewielu jednak decyduje się na odliczenie poniesionych wydatków na ten cel w ramach ulgi na internet. Z danych firmy doradczej KPMG wynika, że w rozliczeniu za 2019 roku skorzystało z niej zaledwie 12 proc. Polaków. A szkoda, bo można dzięki niej sporo zyskać.

Ulga na internet – ile można odliczyć?

Jeden podatnik z tytułu użytkowania internetu może odliczyć od dochodu 760 zł. Małżonkowie rozliczający się wspólnie, odliczą więc 1520 zł – każde ma bowiem prawo do swojego własnego limitu. Ważne jest jednak, że limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Trzeba też pamiętać, że ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli więc skorzystamy z niej w tym roku, należy zrobić to także w przyszłym. To ważna informacja dla osób, które odliczyły ulgę w PIT za 2019 rok. W tym roku również powinny z niej skorzystać, inaczej prawo do niej przepadnie.

PRZYKŁAD: W sytuacji, gdy faktura za korzystanie z sieci internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy (źródło: Krajowa Informacja Skarbowa)

Komu przysługuje ulga na internet?

Z ulgi internetowej można skorzystać, jeśli poniosło się wydatki na użytkowanie internetu. Trzeba pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją sieci, bieżącym utrzymaniem, czyli serwisem oraz opłatą aktywacyjną. Odliczymy więc tylko comiesięczne rachunki za internet. Nie tylko stacjonarny.

Odliczyć można także wydatki na internet bezprzewodowy, zarówno ten, z którego korzystamy w komputerze, jak i w telefonie komórkowym. Aby to zrobić, trzeba posiadać dokument potwierdzający poniesione wydatki. Taki dokument musi uwzględniać: nasze dane, dane usługodawcy, czyli firmy, z której oferty korzystamy, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę do zapłaty.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił. Może być to więc na przykład potwierdzenie przelewów.

UWAGA: Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia w dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tego tytułu. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia. (źródło: Krajowa Informacja Skarbowa)

Jak odliczyć ulgę na internet?

Ulga internetowa odliczana jest od: dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) lub od przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które wydatku z tytułu użytkowania internetu nie zaliczyły do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz poprzez załącznik PIT/O.

