PIT 2020. Ulga termomodernizacyjna. Ponad 50 tys. zł do odzyskania

Co można odliczyć? Wykaz konkretnych wydatków znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. Pozycje podzielono na: materiały budowlane i urządzenia (m.in. materiały do docieplenia przegród budowlanych i fundamentów, kotły gazowe i olejowe, węzły cieplne, zbiorniki na gaz lub olej, kotły na paliwo stałe, pompy ciepła, stolarka okienna i drzwiowa) oraz usługi (m.in. wykonanie audytu energetycznego, analizy termograficznej budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, montaż kotłów, pompy ciepła, kolektora słonecznego).

Jeśli tego 3-letniego warunku się nie spełni, ulgę trzeba będzie zwrócić – robi się to w zeznaniu podatkowym, doliczając do dochodu odliczone wcześniej kwoty.

- Oznacza to, że podatnicy opodatkowani według skali stawką 17 proc. (I próg podatkowy) mogą za 2020 rok obniżyć maksymalnie podatek o kwotę 9 010 zł. Natomiast osoby o najwyższych dochodach, które podlegają opodatkowaniu według stawki 32 proc. (II próg podatkowy) maksymalnie obniżą wysokość swojego zobowiązania podatkowego o 16 960 zł, pod warunkiem, że cały wydatek na termomodernizację zmieści się w dochodzie objętym 32-proc. stawką podatku dochodowego. Kwota do odliczenia jest zatem wysoka - zwraca uwagę Aleksandra Trocińska z Grant Thornton.

- Dokumenty, które powinien posiadać podatnik, który planuje skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, to faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych, urządzeń, czy usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co ważne, przepisy mówią, że takie faktury muszą być wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Jest to istotne ograniczenie, bo zakup od niepodatnika VAT materiałów czy usług, dyskwalifikuje prawo do ulgi - przypomina Aleksandra Trocińska.