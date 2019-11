PKB Polski słabszy od prognoz. Gospodarka rośnie w tempie poniżej 4 procent

To jednak sporo gorszy wynik niż poprzednio. W drugim kwartale gospodarka rosła w tempie 4,6 proc. rok do roku, a na koniec pierwszego wzrost wynosił 4,8 proc.

O spowolnieniu mówi się od dawna. Nie jest to więc zaskoczenie, choć skala spadku w trzecim kwartale jest większa niż oczekiwali eksperci. Ekonomiści jeszcze przed publikacją GUS prognozowali wynik dla PKB na poziomie 4,1 proc.

Z jednej strony takich wyników ciągle tylko pozazdrościć mogą nam inne europejskie kraje. Jesteśmy w czołówce najszybciej rosnących gospodarek. Jednak o zeszłorocznych wzrostach PKB przekraczających 5 proc. można już zapomnieć. Co więcej, wszystkie prognozy wskazują, że również czwórka z przodu może szybko nie wrócić.

Pokazuje to m.in. najnowszy raport kwartalny Narodowego Banku Polskiego opublikowany w tym tygodniu. Dokument wskazuje na pogorszenie perspektyw dla Polski. Wzrost PKB spowolni do 3,6 proc. w 2020 roku i do 3,3 proc. w 2021 - wynika z centralnej ścieżki projekcji NBP.