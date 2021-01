PKB Polski sprzed kryzysu wróci w trzecim kwartale. Konsumpcja głównym motorem

- Będziemy mieli do czynienia z asymetrycznym charakterem odbicia gospodarczego, niektóre branże będą rozwijały się zdecydowanie szybko, inne pozostaną w stagnacji. Zakładamy, że przedkryzysowy poziom PKB zostanie osiągnięty późnym latem, na początku jesieni tego roku - prognozuje główny ekonomista BNP Paribas Michał Dybuła.

- Wydatki konsumpcyjne będą głównym motorem wzrostu gospodarczego. Odroczony popyt realizowany w roku bieżącym powinien wydatki konsumpcyjne napędzać, co pokazuje charakter kryzysu, który jest inny niż poprzednie. Dochody sektora prywatnego - nie tylko gospodarstw domowych nie ucierpiały - co jest wynikiem również dużego wsparcia fiskalnego. Dzięki temu gospodarka jest w fazie dużej gotowości do odbicia - komentuje Marcin Kujawski.

- Jeśli chodzi o polski przemysł, dane są bardzo dobre i nie spodziewamy się, by miały się znacząco pogorszyć. Zdecydowanie rolę odgrywa tutaj światowy handel, który bardzo szybko odbił - dodaje Kujawski.

- Sądzimy, że ze względu na utrzymującą się niepewność, plany inwestycyjne pozostają dość niskie. By inwestycje rzeczywiście zwiększyły się, to wykorzystanie mocy produkcyjnych musi pójść do góry, gdyż cały czas pozostaje relatywnie niskie - wskazuje ekonomista.