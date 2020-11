PKB w trzecim kwartale. GUS podał dane. Z tego poziomu wchodzimy w okres spowolnienia

- Choć na razie nie jest znana struktura PKB w trzecim kwartale br., na podstawie publikowanych przez GUS danych miesięcznych można szacować, że do poprawy wyników gospodarki przyczyniła się konsumpcja gospodarstw domowych, która mogła wzrosnąć o ok. 0,8 proc. rok do roku po spadku o 10,8 proc. rok do roku w drugim kwartale, konsumpcja publiczna, a także eksport towarów i usług, który także po lockdownie silnie odbił - ocenia Kurtek.