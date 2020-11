Ranking systemów podatkowych. Polska na szarym końcu

dziękujemy Pi... 48 min. temu zgłoś do moderacji 43 2 Odpowiedz

Minimalna "brutto" to 2600 zł, czyli na rękę 1920 zł, a koszt pracodawcy 3132 zł, czyli ZUS i US zabierają temu biednemu pracownikowi 1212 zł, a więc ponad 38% - a to jeszcze nie wszystko, bo on płacąc tymi pieniędzmi zapłaci jeszcze VAT, akcyzę i inne podatki czy "opłaty". Przyjmując, że średnio zabiorą mu standardowy VAT (prawie 19%), to z tych 1920 zł zabiorą mu 360 zł, więc ostateczna wartość jaką dysponuje wynosi zaledwie 1560 zł, czyli niecałe 50% tego, co musiał wydać na niego pracodawca. Pracodawca musi być na plus, więc on te koszty musi uwzględnić w cenach swoich produktów i usług. Ale szary Kowalski tego nie widzi. Rząd z firm zrobił poborców podatkowych, którzy zdzierają zarówno ze swoich pracowników jak i klientów. Jedni i drudzy ich za to nienawidzą, a rząd ma czyste ręce, którymi hojnie rozdaje socjal narodowi uciśniętemu przez tych złych, chciwych kapitalistów...