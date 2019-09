Płaca minimalna na poziome 4 tys. zł. Emilewicz: "To będzie trudna sytuacja dla małych przedsiębiorców"

- W podejściu wolnościowym zabrakło nam solidarności – tak kwestię wzrostu pensji minimalnej skomentowała na antenie TVN24 Jadwiga Emilewicz. - To jest rzeczywiście bardzo duży skok. To będzie trudna sytuacja dla małych przedsiębiorców. Nie jest to akurat moja propozycja. – przyznała minister przedsiębiorczości i technologii.