Plaga oszustw "na koronawirusa". Cyberprzestępcy wykorzystują epidemię

Oszuści próbują wykorzystać obecną sytuację do tego, by wyłudzić dane od osób, które szukają informacji na temat rozwoju epidemii.

Cyberprzestępcy podszywają się pod ministerstwa, banki lub spółki gazowe i wysyłają wiadomości z informacją o obowiązkowym szczepieniu lub przekazaniu środków do NBP oraz link do fałszywych stron płatności.

- Spotykamy się na co dzień z różnymi przypadkami. Jeden z klientów otrzymał listownie wezwanie do zapłaty z banku, widniał na nim jego numer PESEL oraz nieznane imię i nazwisko, a także kwota 15 tysięcy złotych do uregulowania. Po sprawdzeniu okazało się, że doszło do wyłudzenia danych osobowych. Ktoś posłużył się jego numerem PESEL do stworzenia fałszywego dowodu osobistego – mówi Adrian Figurniak, menedżer zespołu doradców serwisu ChronPESEL.pl, partner Krajowego Rejestru Długów.