Płatność kartą czy gotówką – co się bardziej opłaca?

Paluchlichejs... 35 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Artykuł sponsorowany. Wykonuję usługę wartą 50 zł ale montuję część wartą 500 zł. Prowizja bankstera jest od 550 a nie od 50. A do tego opłata za terminal. Klient ma wygodę a do tego chce tanio. Jak ktoś robi przelew to płaci za niego. Przy przelewie przez terminal płaci nie ten co robi przelew tylko ten co go otrzymuje. To klient powinien ponosić koszt płatności bezgotówkowej jeśli chce wygody przynajmniej częściowo. W przeciwnym razie małe punkty usługowe nie dadzą rady prowadzić działalności. Niech padają ? A potem będzie wku..w, że nie ma kto naprawić albo że terminy dlugie itp.