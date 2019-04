PMI Polski. Nastroje menadżerów wciąż złe, ale jest poprawa

Wskaźnik obrazujący nastroje polskich menadżerów do spraw zakupów w firmach produkcyjnych wzrósł w marcu do 48,7 z 47,6 pkt. w lutym. To dużo lepiej od prognoz analityków, którzy wskazywali na utrzymanie poziomu z poprzedniego miesiąca. Można mówić o poprawie, przy świadomości, że cały czas znajdujemy się po złej stronie mocy.

Sub-indeks PMI dotyczący nowych zamówień wzrósł do najwyższego poziomu od czterech miesięcy, co sugeruje powrót Chin do ekspansji eksportowej. Dane o zatrudnieniu są najlepsze od stycznia 2013. Zwiększyły się zapasy, przyśpieszyła produkcja. To duże zaskoczenie dla ekonomistów, którzy wciąż spodziewali się spadkowych tendencji.