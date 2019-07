PO grzmi na twitterze. Złożysz oświadczenie, albo #RabunekZaPrąd

- Ludzie nic nie wiedzą o „druku”. Razem ze starostą bytowskim Leszkiem Waszkiewiczem idziemy od sklepu do sklepu, przekazujemy wzór oświadczenia, apelujemy #IdźPoSwoje - alarmuje poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej.

Jeśli się nie wypisze oświadczenia, prąd może być droższy o aż jedną trzecią. Powtarzamy jednak dla porządku - nie muszą go składać zwykli ludzie, którzy zamrożenie cen prądu na ubiegłorocznych poziomach będą mieli z urzędu, bez żadnych formalności. Chodzi o właścicieli małych firm, szpitale, samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Ci mogą skorzystać z oferty rządu tylko dlatego, że zezwoliła na to Bruksela.

Czas na złożenie oświadczenia jest do poniedziałku do północy. Ale akcji informacyjnej nie było i niewielu zainteresowanych zdaje sobie sprawę z tego, że oświadczenie jest konieczne. W związku z tym niewiele takich oświadczeń do dostawców energii na razie dotarło.