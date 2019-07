Zamieszanie z cenami prądu. Termin wniosków o obniżkę ma być wydłużony

Mikro i małe przedsiębiorstwa mają mieć więcej czasu niż tylko do poniedziałku na składanie oświadczeń do firm energetycznych - informuje RMF FM. Specjalne oświadczenia - które przedsiębiorcy mają wysyłać do firm energetycznych - pozwalają utrzymać dla nich niższą cenę prądu w drugim półroczu. Na razie jednak termin upływa w poniedziałek o północy. I choć firmy dostały bardzo mało czasu, o zmianach nikt nie pomyślał. Aż do teraz.