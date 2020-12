Po szczycie UE. Solidarna Polska pozostaje w koalicji

Ziobro krytykował nie tylko zgodę na budżet Unii, ale też na ustalenia w sprawie celu klimatycznego (chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla do co najmniej 55 proc. w 2030 roku.) Ziobro przekonywał, że konsekwencją będzie wzrost cen prądu. - Oceniamy te rozwiązania negatywnie, nie tak miała wyglądać polska ścieżka transformacji, to bardzo zła wiadomość - wtórował mu wiceminister klimatu z SP Jacek Ozdoba.

Dzięki porozumieniu na szczycie UE Polska będzie uczestniczyć w unijnym Funduszu Odbudowy. To łącznie 750 mld euro. - Fundusz Odbudowy podzielony jest na dwie części: jedna dotyczy bezzwrotnych dotacji, a druga - pożyczek. Z pieniędzy, które trafią do Polski, 23 miliardy euro to bezzwrotne dotacje, a ok. 34 miliardów to pożyczki – wyjaśniał money.pl prof. Marian Noga. Więcej o skutkach unijnego szczytu pisaliśmy tutaj.